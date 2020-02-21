Завтра Чебоксарский район присоединится к проведению традиционной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Основные соревнования пройдут на стадионе «Олимпийский» п. Кугеси. В «Лыжне России» может принять участие любой желающий. Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены грамотами, медалями и памятными призами.

Начало торжественной части в 11:30 на сцене возле спорткомплекса «Улап». Старты семейных команд начнутся в 10.30.

Как сообщил заместитель директора Центра спорта и здоровья «Улап» п. Кугеси Павел Цветков, снега для проведения соревнований достаточно.

21.02.2020

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