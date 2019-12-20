В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены ремонтные работы на автомобильной дороге «Цивильск — Красноармейское — Кюль-Сирма», км 21+000 — км 34+640 в Красноармейском районе Чувашской Республики. Об этом сообщает Минтранс Чувашии.

Подрядчиком на объекте выступила дорожно-строительная организация АО «СЗ «ТУС».

Протяженность отремонтированного участка дороги — 13,640 км (км 21+000 — км 34+640). Общая стоимость ремонта по госконтракту составила: 105 456 797 рублей, из них освоено в 2018 г. – 25 346 151 руб., в 2019 г. – 80 110 646 рублей.

В ходе работ по ремонту на объекте были проведены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин грунтощебнем, укрепление обочин отфрезерованным материалом. Также произведен ремонт железобетонных труб, съездов, восстановление покрытия на автобусных остановках.

Работы планировалось завершить в июле следующего года. Однако подрядчику, активизировавшемуимеющиеся ресурсы, удалось завершить ремонт автодороги уже в текущем году до наступления зимнего периода.

20.12.2019

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