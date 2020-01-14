Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики. Она обвиняется в растрате, совершенной с использованием служебного положения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

По версии следствия, с мая 2012 года по март 2019 года в городе Чебоксары обвиняемая лично подписывала документы, на возмещение расходов на услуги сотовой связи за счет бюджетных денежных средств, предназначенных для оплаты затрат на обеспечение функций Министерства, в пользу бывшего Министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, освобожденного от должности в мае 2012 года и не имевшего права на такое возмещение. Таким образом за указанный период времени бюджету Чувашской Республики ей был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 68 тысяч рублей.

Кроме того, с декабря 2017 года по март 2019 года обвиняемая также лично подписывала документы, на основании которых за счет бюджетных средств возмещала расходы на услуги сотовой связи оказанных ей лично, причинив тем самым имущественный ущерб бюджету Чувашской Республики на общую сумму более 23 тысяч рублей.

Причастность обвиняемой к инкриминируемым деяниям подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Факты противоправной деятельности обвиняемой выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СК России с сотрудниками органов прокуратуры Чувашской Республики.

14.01.2020

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