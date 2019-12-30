Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Алексея Яковлева и учредителя общества с ограниченной ответственностью «Алза», ранее являвшегося его руководителем, а в последующем – директором по развитию, Сергея Лаврентьева. Яковлеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Лаврентьеву инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

По версии следствия, с ноября 2014 по август 2016 года в городе Чебоксары по указанию Лаврентьева его подчиненные изготовили и представили на подпись Яковлеву фиктивные документы о том, что ООО «Алза» в рамках исполнения государственного контракта закупило и поставило в Минспорта Чувашии спортивный инвентарь и оборудование для биатлонного центра. В действительности ООО «Алза» указанные спортивный инвентарь и оборудование не приобретало. При этом Лаврентьев ввел Яковлева в заблуждение, убедив, что поставит их после фактической оплаты, мотивируя отсрочку исполнения обязательств возникшими у ООО «Алза» временными финансовыми затруднениями. Яковлев, желая создать видимость благополучия на вверенном участке работы, документы подписал, в результате чего на расчетный счет подрядчика были перечислено более 46 миллионов рублей. Таким образом, бюджету причинен материальный ущерб на указанную сумму, денежные средства не возвращены, а спортивный инвентарь и оборудование не поставлены.

Кроме того, с декабря 2015 по июль 2017 года в результате преступных действий Лаврентьева вопреки законным интересам ООО «Алза» и участников долевого строительства жилого дома (84 физических и 6 юридических лиц) по проезду Соляное в городе Чебоксары, застройщиком которого являлась указанная фирма, обязательства перед ними выполнены не были, что причинило последним ущерб на общую сумму более 128,5 миллиона рублей. В частности, он погашал имевшуюся у ООО «Алза» кредиторскую задолженность за счет передачи кредиторам без оплаты имущественных прав на 43 квартиры в строящемся доме в счет исполнения обязательств, не связанных с его строительством. Это влекло дефицит необходимых для сооружения дома средств. Дом в результате так и не был построен, а ООО «Алза» прекратило финансово-хозяйственную деятельность ввиду неплатежеспособности.

Яковлев в настоящее время отбывает наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима по приговору суда от 19 октября 2018 года. Ранее он был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и незаконную рубку лесных насаждений. По ходатайству следователя судом в отношении Лаврентьева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также наложен арест на два земельных участка, находящихся собственности Лаврентьева и ООО «Алза».

В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу, материалы которого составили 49 томов, допрошено более 140-ка потерпевших и свидетелей, назначены и проведены бухгалтерская, финансово-бухгалтерская и почерковедческая судебные экспертизы, а также целый комплекс других следственных действий. Следователем в Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению Яковлевым инкриминируемых ему деяний.

Участникам долевого строительства указанного жилого дома также разъяснено право на предъявление в рамках уголовного дела гражданских исков о взыскании причиненного им материального ущерба. Ряд потерпевших это право реализовали.

Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с сотрудниками органов прокуратуры Чувашской Республики, регионального управления ФСБ России по Чувашской Республике и органов внутренних дел.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

30.12.2019

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