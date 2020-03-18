Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии разъяснил порядок сдачи анализа на коронавирус

Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками, если пациент прибыл из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов; контактировал за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19; контактировал за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник.

Исследование образцов проводится в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии». Телефон лабораторной службы: 8 (8352) 58-17-23.

Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.

Жителям Чувашии, вернувшимся из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции, по прибытию в регион, необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней — инкубационный период заболевания.

Получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66.

Единая горячая линия России по вопросам COVID-19: 8-800-2000-112

При проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом и максимально ограничить контакты с другими людьми. Не прибегайте к самолечению.

Медицинская помощь жителям, в том числе и выдача больничных листов, при инфекционных заболеваниях организована на дому.

Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.

18.03.2020

www.tavanen.ru

18.03.2020

www.tavanen.ru