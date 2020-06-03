Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Доклад о ситуации с заболеваемостью коронавирусом представил главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов. Всего в районе зарегистрировано на 3 июня 142 больных коронавирусом, из них 10 имеют регистрацию в других районах Чувашии. Лечение в условиях стационара получают 17 человек, 1 из них прописан в Чебоксарах, амбулаторно 46. Выздоровели 75 человек, скончались 3 человека (их возраст 67, 83,86 лет). В стационарах при поликлинике лечатся 46 человек. Больные коронавирусом, у которых диагностированы лёгкая и средняя степень тяжести заболевания, лечатся на дому.

В Чебоксарской районной больницы выявлен коронавирус у 20 сотрудников, из них один слесарь. В связи с этим в помещениях больницы проведена дезинфекция, проводится кварцевание.

Анализы на коронавирус взяты в районе у 1104 человек, под наблюдением медиков находятся 54 контактных жителя района, еще 5 вновь прибывших на самоизоляции.

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова спросила о заболеваемости в сельских поселениях.

Владимир Викторов сообщил, что болеют коронавирусом в Кугесьском сельском поселении — 42, Абашевском — 5, Акулевском — 0, Атлашевском-16, Большекатрасьском — 4,Вурман-Сюктерском — 11,Ишакском — 0, Ишлейском — 20, Кшаушском — 5, Лапсарском — 16, Сарабакасинском — 0, Синьяльском — 8, Синьял — Покровском — 1, Сирмапосинском — 5, Чиршкасинском — 2,Шинерпосинском — 5, Янышском-1.

Викторов сообщил, что выездные бригады работают, вчера введена в работу ещё одна бригада для сбора анализов. Кабинет неотложной помощи в поликлинике п. Кугеси имеет отдельный вход.

3.06.2020

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