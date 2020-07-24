Специалисты Россельхозцентра Чувашии рекомендуют аграриям республики регулярно обследовать посевные площади. Если на один квадратный метр будет больше трех жуков Кузьки, нужно обязательно провести обработку растений специальными средствами из справочника агрохимикатов. Кроме того, специалисты советуют в этом году не затягивать с уборкой урожая . Осенью лучше тщательно очистить посевную территорию и глубоко вспахать землю. Жизненный цикл жука Кузьки длится два года, первый из которых его личинки проводят в земле на глубине 20-35 сантиметров. Там они поедают корни растений, из-за чего происходит изреженность культур. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

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