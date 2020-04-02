2 апреля состоялась прямая линия рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии. Следить за происходящим в прямом эфире могли зрители «Национального телевидения Чувашии», слушатели «Национального радио Чувашии» и «Тăван Радио», а также пользователи видеохостинга YouTube. На вопросы жителей республики отвечали министры, представители различных органов власти.

Больше всего жителей региона волнует нехватка медицинских масок. Также заданы и другие вопросы. Могут ли при действующем режиме самоизоляции заставить выйти на работу человека в возрасте 60+? Имеются ли какие-либо ограничения для въезда в республику частных лиц? Будут ли предоставлять ипотечные каникулы тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию в связи с режимом самоизоляции. Какие меры предпринимаются для поддержки малого и среднего бизнеса? На эти и другие вопросы в ходе прямой линии специалисты дали гражданам исчерпывающие ответы.

2.04.2020

www.tavanen.ru