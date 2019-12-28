Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о назначении специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность в 2020 году. Она назначена и жителям Чебоксарского района:

Антонову Геннадию Андрияновичу, ведущему специалисту-эксперту сектора информатизации администрации Чебоксарского района Чувашской Республики, Аристарховой Веронике Юрьевне, учащейся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Чебоксарского района Чувашской Республики, Архипову Максиму Александровичу, члену Совета молодежи Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, Васильевой Анастасии Алексеевне, педагогу-психологу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Атлашевская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики, Гибадулину Павлу Дмитриевичу, учащемуся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Чебоксарского района Чувашской Республики, Магазеевой Дарье Александровне, учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Янышская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики, Мазиковой Евгении Олеговне, учащейся муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» Чебоксарского района Чувашской Республики, Масловой Анне Васильевне, учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кугесьский лицей» Чебоксарского района Чувашской Республики, Николаевой Виктории Станиславовне, главному специалисту-эксперту сектора информатизации администрации Чебоксарского района Чувашской Республики, Николаевой Екатерине Валерьевне, учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ишакская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики, Пономаревой Анастасии Андреевне, учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Янышская средняя общеобразовательная школа» Чебоксарского района Чувашской Республики, Самушковой Марии Евгеньевне, учащейся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Чебоксарского района Чувашской Республики, Степанову Павлу Сергеевичу, члену Совета молодежи Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, Чайниковой Ренате Владимировне, спортсменке муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Центр спорта и здоровья «Улап» Чебоксарского района Чувашской Республики.

Размер стипендии составляет 1830 рублей. Её выплачивают год.

28.12.2019

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