30 июня министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России».
В список новоиспечённых мастеров спорта страны вошли представители четырех республиканских спортивных федераций. Среди них занимающийся автомобильным спортом, житель п. Кугеси – Андрей Васильев.
Он рассказал, что в рамках Кубка России по автомобильному спорту прошедшей зимой принял участие на этапе в Архангельске, где занял третье место. В 2019 году в Чечне на международной гонке «AKHMAT RACE» Васильев занял третье место. На чемпионате России по ралли-кроссу спортсмен попал в пятёрку сильнейших, на Кубке России по ледовым гонкам по итогам 5 этапных соревнований стал третьим. В 2018 году в шоссейных кольцевых гонках по итогам участия вошёл в десятку.
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2.07.2020
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