Жителю п. Кугеси присвоено звание мастера спорта России

2 июля, 2020 - Новости - нет комментариев

30 июня министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России».

В список новоиспечённых мастеров спорта страны вошли представители четырех республиканских спортивных федераций. Среди них занимающийся автомобильным спортом, житель п. Кугеси – Андрей Васильев.

Он рассказал,  что в рамках Кубка России по автомобильному спорту прошедшей зимой принял участие на этапе в Архангельске,  где занял третье место. В 2019 году в Чечне на  международной гонке «AKHMAT RACE» Васильев занял третье место. На чемпионате России по ралли-кроссу спортсмен попал в пятёрку сильнейших, на Кубке России по ледовым гонкам по итогам 5 этапных соревнований стал третьим.  В 2018 году в шоссейных кольцевых гонках по итогам участия вошёл в десятку.

Ссылки по теме:

Гонщик из п.Кугеси Андрей Васильев по итогам сезона занял третье место на Кубке России по ледовым гонкам

Гонщик из п. Кугеси принял участие в международном марафоне «AKHMAT RACE-2017» в г. Грозный (Чечня)

2.07.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости