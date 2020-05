View this post on Instagram

Показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий: коэффициент распространения инфекции – 1,16 (рекомендовано не более 1). процент свободного коечного фонда – 38,0% (рекомендовано 50% и более). показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 90,8(с 19.05.2020 – 25.05.2020) (рекомендован не менее 70). У 2472 человек подтверждена коронавирусная инфекция. 929 человек выздоровели, из них 445 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением. Суточный темп прироста заболевших COVID-19 – 3,5%. У 12 пациентов с COVD-19 констатирован летальный исход. 12 умершим стал мужчина 54 лет, который скончался в Московской области 29 апреля текущего года.