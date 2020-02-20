25-летний житель города Чебоксары рассказал полицейским, что к нему на телефон позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником безопасности банка. Собеседник сообщил о подозрительных операциях с его банковским счетом — «якобы» третьи лица пытаются списать деньги. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

В ходе разговора телефонные аферисты сумели разузнать о банковском счете, где у мужчины действительно имелись деньги. Продолжая вводить в заблуждение, злоумышленники убедили мужчину назвать реквизиты банковской карты. Аферисты также сообщили чебоксарцу, что секретный пароль им не нужно сообщать, а продиктовать специальному «роботу» финансовой организации после звукового сигнала.

Когда с мужчиной связались настоящие сотрудники банка и уточнили о безопасности перевода денег, то было уже поздно. Выполняя указания незнакомцев, мужчина успел лишился 142 тысяч рублей.

МВД по Чувашской Республике в очередной раз напоминает о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками банков и сообщают о незаконных операциях. Незамедлительно прекращайте подобные разговоры. Уточнить данную информацию можно по горячей линии финансовой организации либо напрямую в офисе. Никому и ни при каких условиях не сообщайте секретные пароли, которые используются для подтверждения перевода денежных средств.

20.02.2020

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