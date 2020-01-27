26 января в отдел полиции №1 УМВД по г.Чебоксары обратился житель Чебоксар с заявлением о хищении денежных средств. Как выяснили полицейские, 36-летний потерпевший поверил злоумышленнику, который позвонил ему под предлогом дополнительного заработка на фондовой бирже. Для того, чтобы войти в доверие, аферист перевел на телефонный номер потенциальной жертвы 3 тысячи рублей. Горожанин зарегистрировался на фейковом интернет-сайте и стал переводить деньги разными суммами на указанный счет.Мужчина какое-то время мог наблюдать через Интернет, как увеличиваются его сбережения, но затем доступ к сайту был закрыт. Когда собеседник также перестал выходить на связь, потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Материальный ущерб составил 333 тысячи рублей. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.

МВД по Чувашской Республике предостерегает от общения с незнакомыми людьми по телефону, особенно с лицами, предлагающими легкий заработок. Основная цель таких звонков – похищение денежных средств. Будьте осторожны!

27.01.2020

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