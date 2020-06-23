К 100-летию образования Чувашской автономной области Дом Дружбы народов АУ «Республиканский центр народного творчества» «ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии дал старт онлайн Республиканскому конкурсу гармонистов «Битва на Волге» («Атăл çийĕнчи тупăшу»). Конкурс проходил заочно в один тур. Более 50 заявок и видеороликов участников мероприятия поступило в адрес оргкомитета конкурса. Были отобраны 45 самодеятельных гармонистов-солистов в возрасте 18-90 лет из 17 районов Чувашской Республики: Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Козловского, Красноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Шемуршинского, Шумерлинского, Чебоксарского, Цивильского, Урмарского, Ядринского, Янтиковского и Чебоксар.

В мероприятии приняли участие и гармонисты из Республики Марий Эл и Мурманской области. В репертуаре — народные песни, наигрыши и произведения современных национальных авторов.

Видеовыступления участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли: преподаватель отделения народных инструментов Чебоксарского музыкального училища им. Ф. Павлова, Заслуженный работник культуры Чувашской Республики Назыр Гараев; художественный руководитель Народного хора Красноармейского районного Дома культуры, Заслуженный работник культуры Чувашской Республики Николай Никоноро; методист АУ «РЦНТ» ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии Юрий Романько.

Первое место в конкурсе занял директор Туруновской школы, депутат Чебоксарского районного собрания депутатов Валерий Васильев.

Третье место заняла Лукина Антонина Владимировна (МБОУДО «Хыркасинская ДШИ» Чебоксарского района);

В номинации «За патриотизм» награжден Анатолий Печников из Икковского дома творчества.

Ссылки по теме:

23.06.2020

www.tavanen.ru