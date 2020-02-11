Уроженец д.Вурманкас-Туруново Алексей Александров работает автокрановщиком на строительстве мемориала Советскому солдату в г.Ржев.

«Я работаю на автомобильном кране грузоподъемностью 50 т с октября прошлого года по 2 недели. С помощью машины мы собрали половину статуи бронзового солдата внизу, на площадке, потом ее подняли наверх, вторую часть собираем уже наверху», — рассказал он. Итогом работы станет солдат, олицетворяющий всех павших в годы кровопролитной войны красноармейцев, который возвысится на высоту 25 метров на 10-метровом кургане.

Напомним, Ржевский мемориал Советскому солдату будет открыт в мае 2020 года, к 75-летию Великой Победы. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин. Тверская область взяла на себя обязательства по созданию инфраструктуры комплекса, благоустройству территории, обустройству общественных пространств. Комплекс работ включает в себя обеспечение площадки электричеством, высокоскоростным интернетом и связью, ремонт дорог, строительство вертолётной площадки, озеленение. Губернатор поручил ответственным ведомствам обеспечить высокий уровень реализации каждого этапа проекта. Мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов.

Главной фигурой мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

На строительство памятника собрано уже около 264 миллионов рублей пожертвований, сбор которых идет на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru. Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

Справочно Обобщенный банк данных «Мемориал» выдает сведения о 3315 уроженцах Чувашии, павших в боях подо Ржевом. Из них около 200 — из Чебоксарского района.

11.02.2020

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