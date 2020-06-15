В Чувашии в рамках социального контракта гражданин получает единовременную денежную выплату до 250 000 рублей для открытия собственного дела, и со своей стороны обязуется осуществлять предпринимательскую деятельность на протяжении трех лет. Всего на данный момент 62 жителя республики заключили соцконтракт для ведения бизнеса.

Одним из первопроходцев, заключившим социальный контракт, стал житель Чебоксарского района Дмитрий Петров. Он состоял на учете в Центре занятости населения в качестве безработного. В рамках поиска информации в сети «Интернет» о государственной поддержке для открытия бизнеса он узнал о возможности получения денежных средств для ведения собственного дела, и обратился с заявлением в отдел центра занятости населения по месту жительства. Дмитрий охарактеризовал процедуру оформления социального контракта как несложную и недолгую по срокам. По его словам, он был «приятно шокирован» тем, что условия и требования для заключения социального контракта оказались очень простыми.

Дмитрий занимается ковкой металлических изделий, изготовлением ворот и заборов. Полученные 250 000 рублей он использовал для приобретения необходимого оборудования: закупил кузнечный и распиловочный станки отечественного производства. В ближайших планах Дмитрия после снятия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции открыть собственную торговую точку для сбыта продукции. Также предприниматель рассчитывает увеличить объемы производства. Для этого он собирается набрать работников и закупить дополнительное оборудование. На примере предприятия Дмитрия видны дополнительные плюсы для национальной экономики от государственной помощи в виде соцконтракта: предприниматель помимо повышения собственного дохода создает рабочие места и приобретает отечественные средства производства.

Также Дмитрий рассчитывает на дополнительные меры поддержки от государства: льготный процент по кредитованию, гибкое налогообложение под нужды малого бизнеса.

15.06.2020

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