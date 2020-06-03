Прокуратура Ленинского района г. Чебоксары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Чебоксарского района.

Его обвиняют в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество в значительном размере) и 11 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Как рассказали в прокуратуре, с 2017 по 2019 годы обвиняемый под предлогом аренды автомобилей без права на последующий выкуп, путем обмана и злоупотребления доверием похищал у владельцев их автомобили, вносив ложные сведения о собственнике автомобилей в ПТС транспортного средства. Затем он реализовывал данные автомобили другим лицам, причиняя собственникам транспортных средств материальный ущерб в крупном и значительном размерах. Потерпевшими признаны 13 лиц, большинству из которых похищенные автомобили в ходе предварительного следствия были возвращены. Кроме того, мошенник обвиняется в том, что под различными предлогами получал от потерпевших денежные средства, заранее зная, что их возвращать не будет. Общий ущерб от действий обвиняемого составил около 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Ленинский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

3.06.2020

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