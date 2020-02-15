14 февраля в межмуниципальный отдел МВД России «Цивильский» обратился 49-летний местный житель. Накануне на его сотовый телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с его кредитной карты мошенники пытаются похитить 160 тысяч рублей. Чтобы сохранить деньги, звонивший потребовал незамедлительно их снять в ближайшем банкомате и перевести на «ячейку сохранения». Сельчанин так и поступил: снял в банкомате 160 тысяч с кредитной карты и перевел их на указанный номер сотового телефона. Все это время «представитель службы безопасности» продолжал вести разговор с потерпевшим. В последующем злоумышленник попросил снять еще 55 тысяч рублей с кредитной карты, а также 10 тысяч с дебетовой карты другого банка, которую, по его словам, мошенники также «привязали к кредитной карте». В итоге мужчина перевел мошенникам деньги на общую сумму 215 тысяч рублей, из которых 205 – кредитные. Звонивший попросил сельчанина подойти на следующий день в банк, где ему выдадут новую карту… Уже от настоящих сотрудников банка мужчина узнал, что его обманули.

МВД по Чувашской Республике напоминает: если вам позвонили с информацией о попытке хищения денег с карты, положите трубку и перезвоните на телефон горячей линии банка, указанной на обратной стороне карты!

15.02.2020

www.tavanen.ru