View this post on Instagram

Житель Урмарского района подозревается в попытке подкупа сотрудника ГИБДД По версии следствия, утром 21 февраля 2020 года на автодороге у деревни Нижарово в Янтиковском районе подозреваемый управлял легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт был выявлен инспектором ГИБДД. Чтобы избежать привлечения к ответственности за указанное административное правонарушение, водитель попытался передать сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, однако инспектор от его получения отказался и пресек противоправные действия нарушителя. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным. Следует отметить, что инспектором ГИБДД в отношении подозреваемого также составлен и протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). И подпишитесь на @chuvashiasledcom . Там доступно объясняют почему нельзя даже пытаться предлагать взятку сотрудникам полиции. И не повторяйте чужих ошибок. P.S За комментарии типа "мало предложил" — сразу гарантируем бан в нашем аккаунте. Такими вещами не шутят.