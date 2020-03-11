С заявлением о хищении денег обманным путем в полицию обратился 34-летний житель поселка Кугеси. Со слов мужчины еще в декабре прошлого года он начал интернет-переписку в социальной сети с молодым человеком, проживающим якобы в Санкт Петербурге. Мужчин объединял интерес не столько к спорту, сколько тема ставок на различные спортивные матчи и возможные выигрыши от этого.

В конце февраля жителю Чувашии предложили поставить 20 тысяч рублей на спортивный матч, не уточнив при этом вид спорта и конкретную игру, пообещав обязательный выигрыш и увеличение вложенной суммы. После того как мужчина перевел деньги на электронный кошелек, с ним прекратили переписку.

В настоящее время потерпевший просит полицейских установить личность виртуального обманщика. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению собственника интернет-станицы, зарегистрированного в социальной сети.

11.03.2020

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