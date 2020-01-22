Прокуратурой Чебоксарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя муниципалитета, обвиняемого в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Предварительным следствием установлено, что данный гражданин, имея в собственности жилое помещение в д. Мошкасы Чебоксарского района, в ноябре 2019 года незаконно поставил на миграционный учет по месту пребывания в указанном жилом помещении гражданина Республики Кыргыстан, без намерения фактического его предоставления.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье судебного участка № 1 Чебоксарского района.

22.01.2020

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