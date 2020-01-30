Чебоксарским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя д.Большие Карачуры Чебоксарского района, который признан виновным в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершенно неоднократно. Об этом сообщили в прокуратуре Чебоксарского района.

Как установлено в судебном заседании, в 2018 году на фигуранта судом возложена обязанность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Зная о решении суда, вступившем в законную силу, мужчина умышленно уклонялся от уплаты алиментов, за что был привлечен к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка. Несмотря на данные обстоятельства, с июля 2019 г. по октябрь 2019 г. в ущерб правам ребенка на получение средств от своих родителей, он вновь уклонился от исполнения решения суда, в связи с чем за этот период у него образовалась задолженность по неуплате алиментов в размере 29 576, 99 руб. Общий размер задолженности за весь период неисполнения своих обязательств составил 98 287, 14 руб.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание за содеянное 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.

30.01.2020

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