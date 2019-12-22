Жительницы Чувашии перевели мошенникам около 3 миллионов рублей, пытаясь заработать на биржевых торгах. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Жительнице Вурнарского района предложили зарегистрироваться в брокерской конторе, заплатив вступительный взнос в сумме 80 000, а затем убедили совершить ряд переводов на крупные суммы, уверяя, что «деньги начали работать». Злоумышленники прислали женщине чек операции о якобы перечисленных на ее карту восьми миллионах рублей и под предлогом уплаты налога выманили еще 460 000 рублей. В общей сложности на своей попытке заработать сельчанка потеряла около двух миллионов рублей.

У знакомой, от которой она узнала о брокерской конторе, было похищено более 1 миллиона рублей предположительно теми же преступниками. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

22.12.2019

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