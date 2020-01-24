24 января справила день рождения труженик тыла, ветеран труда, вдова умершего участника войны, жительница с. Мамги Ишлейского сельского поселения, самая старшая жительница Чебоксарского района Зоя Даниловна Морозова.

Сегодня долгожительницу поздравил глава Ишлейского сельского поселения Евгений Субботин, подарив электрочайник. Он пожелал ей здоровья, и прожить еще не один год. Сотрудники Центра социального обслуживания населения Екатерина Москаленко и Лариса Иванова вручили ей подарки. Также Зою Даниловну поздравила председатель совета ветеранов Ишлейского сельского поселения Маргарита Баранова.

Еще пару лет назад бабушка еще косила траву и даже залезла на крышу, чтобы убрать снег. Но сейчас уже из дома не выходит.

Супруг женщины умер в 1972 году. он был под стать ей: несмотря на то, что из-за паралича у него работала только одна рука, он трудился на хлебозаводе.

«Когда мы были детьми, она нас в пять утра будила, чтобы мы успели сделать все дела, кормили скотину, воду таскали, косили. В свое время она работала в совхозе, пекарне, кирпичном заводе, санатории», — рассказал сын Николай.

У женщины, дожившей до 100 лет, боевой характер: еще в молодости, когда работала на тракторе, она встречалась с волками с глазу на глаз. Сыну, который 43 года проработал водителем, помогала советами, как правильно управлять трактором, как его ремонтировать.

Зоя Даниловна воспитала 4 детей, 8 внуков, 13 правнуков. Сейчас она живет с младшим сыном Михаилом, на выходных часто приезжают к ней внуки и правнуки.

Жительнице д.Мамги исполнилось 102 года#таванен



24.01.2020

www.tavanen.ru