В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница одной из деревень Чебоксарского района. 40-летняя женщина откликнулась на просьбу своей знакомой, от которой получила сообщение в «Инстаграм», о том, что ее дочь пострадала в ДТП и нуждается в срочной дорогостоящей операции. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

«Она перевела на указанные для сбора денег реквизиты 5 тысяч рублей, – сообщили в Управлении уголовного розыска МВД по Чувашии. – И только потом женщина позвонила своей знакомой от которой узнала, что с ребенком все хорошо, а сообщения рассылали мошенники, взломавшие её аккаунт».

«Нередко мошенники берут фотографию ребенка, найденную во всемирной паутине, и используют один и тот же текст, – говорит начальник отдела по противодействию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Михаил Игнатьев. – Пользователям сети Интернет рекомендуется периодически проверять и менять пароли на используемых интернет-сервисах. Многие, как правило, создают одинаковые пароли на разных интернет-площадках, адрес электронной почты часто приходится указывать при заполнении различных заявок. Пароль доступа также необходимо периодически менять», – говорит подполковник полиции.

Оперативниками уголовного розыска МВД по Чувашской Республике проводятся мероприятия по установлению подозреваемых в совершении данного мошенничества.