Прокуратурой Моргаушского района в ходе мониторинга сети Интернет установлено, что жительница села Большой Сундырь Моргаушского района в одном из интернет-сообществ в популярной социальной сети распространила заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сведений, создавшую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
Информация содержала ложные сведения об отсутствии в Чувашии лаборатории и специалистов по диагностированию случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также отсутствии контроля за эпидемиологической обстановкой в сельской местности.
Прокуратура возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).
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Постановлением суда она оштрафована на 15 тыс. рублей.
Несоответствующая действительности информация удалена из сети Интернет.
22.05.2020
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