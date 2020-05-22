Жительница Моргаушского района оштрафована на 15 тысяч за фейки о коронавирусе

22 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

 

Прокуратурой Моргаушского района в ходе мониторинга сети Интернет установлено, что жительница села Большой Сундырь Моргаушского района в одном из интернет-сообществ в популярной социальной сети распространила заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сведений, создавшую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Информация содержала ложные сведения об отсутствии в Чувашии лаборатории и специалистов по диагностированию случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также отсутствии контроля за эпидемиологической обстановкой в сельской местности.

Прокуратура возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

Постановлением суда она оштрафована на 15 тыс. рублей.

Несоответствующая действительности информация удалена из сети Интернет.

 

22.05.2020

www.tavanen.ru 

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