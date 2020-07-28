Авиакомпания «Северный ветер» подготовила стыковочные рейсы через Москву для жителей Чувашии, желающих попасть в Турцию. Таким образом в состав тура будет входить перелёт из Чебоксар до Москвы, затем перелет до Антальи и так же обратно.



Как сообщает пресс-служба Аэропорта Чебоксар, более подробная информация будет известна в ближайшее время. Уточнить подробности также можно в туристических агентствах города.

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