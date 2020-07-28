Жители Чувашии смогут долететь в Турцию с пересадкой в Москве

28 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

 

Авиакомпания «Северный ветер» подготовила стыковочные рейсы через Москву для жителей Чувашии, желающих попасть в Турцию. Таким образом в состав тура будет входить перелёт из Чебоксар до Москвы, затем перелет до Антальи и так же обратно.

Как сообщает пресс-служба Аэропорта Чебоксар, более подробная информация будет известна в ближайшее время. Уточнить подробности также можно в туристических агентствах города.

 

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С начала августа планируется возобновление полетов в Турцию. Хорошая новость для тех, кто не теряет надежды отправиться на отдых в эту страну из Чебоксар. Поскольку прямые рейсы в Турцию пока возможны только из Москвы, авиакомпания "Северный ветер" готовит стыковочные рейсы из Чебоксар через Москву. Таким образом, в состав тура будет входить перелёт из Чебоксар до Москвы, затем перелёт до Анталии. И так же обратно. ⠀ Более подробная информация о расписании и датах будет известна в ближайшее время. Уточнить подробности также можно в туристических агенствах города.

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