View this post on Instagram

С начала августа планируется возобновление полетов в Турцию. Хорошая новость для тех, кто не теряет надежды отправиться на отдых в эту страну из Чебоксар. Поскольку прямые рейсы в Турцию пока возможны только из Москвы, авиакомпания "Северный ветер" готовит стыковочные рейсы из Чебоксар через Москву. Таким образом, в состав тура будет входить перелёт из Чебоксар до Москвы, затем перелёт до Анталии. И так же обратно. ⠀ Более подробная информация о расписании и датах будет известна в ближайшее время. Уточнить подробности также можно в туристических агенствах города.