Жители Чувашии испытывают трудности с записью к врачам через портал госуслуг. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

В Минздраве отмечают, что запись к врачу через портал госуслуг — это не прихоть нашего Минздрава, а требование федерального правительства. Причем наши специалисты не вправе менять интерфейс платформы, она едина для всех субъектов страны.

По желанию пациентов на портале уже запустили услугу вызова врача на дом. К концу года на сайте будет доступна запись на диспансеризацию, профосмотр и к специалистам по номерному направлению.

17.03.2020

www.tavanen.ru