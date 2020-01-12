Жители Чувашии продолжают доверять мошенникам и переводят им деньги. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Житель Красночетайского района за мнимый фрезерный станок перевел 70 000 рублей, но товар так и не получил.Объявление о продаже станка 42-летний сельчанин нашел на одном из сайтов продаж. Созвонился с продавцом, перевел задаток, оплатил доставку товара и стал его ждать. Через несколько дней раздался звонок, незнакомец с ухмылкой сообщил, что никакого станка нет, поблагодарил за перевод денег и бросил трубку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника.

В похожей ситуации оказались еще ряд граждан нашей республики. 34-летняя жительница Чебоксар попалась на уловки мошенника при покупке в Интернете детской коляски. Она перевела за нее почти 11 тысяч рублей, однако товар не получила и обратилась в полицию. 44-летний житель Новочебоксарска стал жертвой мошенничества при покупке популярного смартфона, за который перечислил его продавцу более 31 000 рублей. Еще один житель города-спутника за деревянные поддоны перевел на указанную незнакомцем банковскую карту почти 10 тысяч рублей, но тоже ничего не получил. По всем этим фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

12.01.2020

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