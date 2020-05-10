Жители Чувашии продолжают делиться эмоциями по поводу празднования Дня Победы.

«Огромное количество позитива нам подарили горожане во время празднования юбилейной даты Великой победы. В день ее 75-летия новочебоксарцы украшали окна, пели целыми дворами, зажигали свечи, отдавая дань памяти великим освободителям. И эмоций не меньше чем в прошлые годы, когда празднование проходило на улицах и площадях!

Коронавирус не сломил народ, люди не дали ему украсть нашу Победу.

Новочебоксарцы не только соблюдают и чтят старые традиции, но и новым открыты, которые не менее воодушевляющие и прославляющие Великий подвиг нашего народа, — говорит депутат Госсовета Чувашии Владимир Михайлов. — Никогда ещё так не праздновали на моей памяти. Такой праздник горожане устроили: военные песни пели так, что комок к горлу подходил от гордости за наш народ. Прорвёмся! Трудности россиян только закаляют!»

«Более 208 тысяч уроженцев Чувашии защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны, каждый второй не вернулся домой. Мы помним и гордимся бесконечным подвигом отцов, дедов и прадедов, тех, кто отстоял мир и саму возможность жить на родной земле для нас – их потомков.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» я рассказал о своих дедах в рамках акции «Бессмертный полк онлайн».

Оба моих деда после начала Великой Отечественной войны были призваны Ядринским районным военным комиссариатом, в 1941-ом ушли на фронт. Красноармеец Петр Иванович Малов был сапером и пропал без вести в декабре 42-ого.

Другой мой дед по материнской линии Петр Федорович Цыганов в составе 26-й отдельной бригады принимал участие в битве за Москву. Погиб в конце декабря 1941 года в бою около деревни Жилинка Малоярославецкого района Калужской области.

Другая акция, в которой я принимаю участие каждый год в преддверии 9 Мая – встречи с ветеранами Великой Отечественной войны из трех районов Чувашии – Ядринского, Красночетайского и Аликовского. Этой традиции уже 15 лет.

В этом году впервые с 2005-го, когда и начались наши традиционные встречи, у нас нет возможности собраться вместе. Но не поздравить с юбилеем Великой Победы наших уважаемых ветеранов, конечно, не мог.

Позвонил участникам войны из разных городов и районов Чувашии, со многими из которых лично знаком уже очень давно. Через своих помощников и работников социальной службы передал праздничные наборы, которые каждому доставили домой. Все ветераны, которых я поздравил, отмечают юбилей Великой Победы в кругу родных и близких людей, вместе со своими детьми, внуками и правнуками. Так и должно быть. Здоровья им еще на долгие годы.

Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами, перед их доблестью, самопожертвованием, стойкостью и силой духа. К сожалению, многих из тех, кто участвовал в наших первых встречах, уже нет с нами, но память о них бережно хранят дети, внуки, правнуки. Низкий поклон фронтовикам, которые остаются в строю, здоровья им ещё на долгие годы. 75-летие Великой Победы главный праздник для нашей страны, а ветераны – его главные герои, — сказал депутат Госдумы России Николай Малов.

Источник grani21.ru