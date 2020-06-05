Врио главы Чувашии Олег Николаев также отметил, что на этой неделе поступали жалобы от людей, которые не могли попасть на компьютерную томографию (КТ). Министр здравоохранения Владимир Степанов пояснил: в Чебоксарах сейчас работают 4 компьютерных томографа, и добавил, что подобные обследования необходимо проходить по назначению врача. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Что же касается открытия крупных магазинов, реализующих непродовольственные товары и предприятий общепита, сделать это пока не позволяет отсутствие устойчивого снижения числа заболевших в республике и загруженность коечного фонда.

Антилидерами рейтинга заболеваемости остаются Чебоксары и северные районы республики — Ядринский, Моргаушский. Ухудшилась ситуация в Красночетайском. Олег Николаев напомнил, что в этом году именно этот район наряду со столицей является одним из центров проведения мероприятий к 100-летию автономии. Руководитель региона дал задание на следующей неделе выехать туда с проверкой.

Новые очаги зарегистрированы и в Комсомольском районе, здесь, как впрочем и в других муниципалитетах, где проживают большие семьи, следует соблюдать усиленные меры безопасности. И конечно же, особая бдительность необходима в праздничные выходные — вход на кладбища закрыт, контролировать выполнение этого требования будут патрули.

5.06.2020

www.tavanen.ru