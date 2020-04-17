17 апреля на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики Олег Николаев уточнил у представителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии, почему на «горячую линию» невозможно дозвониться – никто не отвечает, люди не могут получить консультацию.

Начальник отдела организации деятельности и надзора Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач пояснила, что в ведомство поступает слишком много звонков, связанных с распространением коронавируса, поэтому бывает сложно дозвониться.

«Вот это странная картина. Вы говорите, что вы постоянно разговариваете, а люди говорят, что звонят, гудки идут, а трубку никто не поднимает. Они не могут дозвониться, потому что трубку никто не берет. Давайте я сам лично тогда буду делать контрольные звонки», — заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Он также призвал Управление Роспотребнадзора по республике активнее участвовать в общей борьбе с распространением коронавируса в регионе, работать на передовой совместно с Министерством здравоохранения Чувашии.

Справочно Горячая линия по эпидситуации COVID-19 в Чувашии

Единая горячая линия России по вопросам COVID-19: 8-800-2000-112 Получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66. Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14. Позвонить на телефон горячей линии по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам — 8-800-200-34-11, 8 (8352) 26-11-11.

17.04.2020

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