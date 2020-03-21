20 марта в Чувашии зарегистрировано 17 фактов хищений денег с банковских карт. Только за сутки причиненный ущерб составил 2 миллиона 159 тысяч рублей. Чаще всего преступники представляются работниками банков и сообщают о том, что кто-то пытается похитить деньги с карты. Узнав ее номер и трехзначный код с обратной стороны, сами обнуляют электронные счета потерпевших. Или просят перевести деньги на «безопасный счет».

В этой ситуации рекомендуется прекратить разговор и самим позвонить в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты.

Еще одно крупное мошенничество было совершено в отношении 66-летнего жителя Чебоксар. Мужчине позвонил незнакомец, представившийся следователем. Он сообщил, что правоохранители задержали группу преступников, продававших некачественные лекарства, и теперь ему положена компенсация в сумме 540 тысяч рублей. Но для этого мужчине необходимо перевести страховку, потом комиссию и т.д. – всего потерпевший перечислил 1.369.000 рублей. Деньги ему обещали вернуть вместе с компенсацией, но слово свое псевдо следователь не сдержал.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются злоумышленники, совершившие данные преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Напомним, на днях сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике задержали жителя Краснодарского края, который похищал деньги у курьеров по доставке продуктов питания под предлогом перечисления денег на телефонные номера.

21.02.2020

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