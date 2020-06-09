Мининформполитики Чувашии сообщает о вернувшихся из-за границы жителях региона.

6 июня 2020 года вывозным рейсом из Франции в Россию вернулась жительница Чувашии с ребенком. Сейчас они временно прибывают в обсерваторе «Звенигород» в Московской области. 9 июня их переведут в санаторий Моргаушского района «Алые паруса».

7 июня 2020 года женщина с ребенком вернулась из Аргентины. Сразу после этого они были перевезены в Чувашскую Республику.

По состоянию на 11:00 8 июня 2020 года 282 жителя республики находятся за пределами Российской Федерации, в том числе 37 несовершеннолетних (по уточненным данным). Наибольшая часть из них остается в США (45 человек), Таиланде (34 человека), Италии (14 человек), Индии (13 человек).

Всего с 10 апреля 2020 года при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулось 104 жителя республики: 22 – из Индии, 15 – из Таиланда, 12 – из США, 6 – из Испании, 6 – из Китая, 5 – из Германии, 5 – из Турции, 5 – из Узбекистана, 5 – из Индонезии, 4 – из Италии, 3 – из Франции, 2 – с Кипра, 2 – из Великобритании, 2 – из Греции, 2 – из Аргентины, 1 – из Шри-Ланки, 1 – из Южной Африки, 1 – из Иордании, 1 – из Таджикистана, 1 – из Южной Кореи, 1 – из Латвии, 1 – из ОАЭ, 1 – из Португалии.

9.06.2020

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