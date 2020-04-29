На портале «Открытый город» завершилось голосование по выбору музыкального сопровождения для «сухого» фонтана на Красной площади. Горожанам было предложено высказать свое мнение и определить музыку, которая будет звучать во время работы фонтана. В голосовании на портале городских референдумов приняло участие 1494 пользователя портала «Открытый город». Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.
Предпочтения горожан распределились следующим образом:
|Музыкальные композиции
|Число голосов
|%
|Антонио Вивальди. Весна из цикла «Времена года» в современной обработке
|1003
|11.53%
|Петр Чайковский. Вальс цветов из балета Щелкунчик
|855
|9.83%
|Антонио Вивальди. Весна из цикла «Времена года»
|711
|8.18%
|Сергей Рахманинов. Весенние воды
|628
|7.22%
|Попурри. Вальсы
|618
|7.11%
|Петр Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром
|559
|6.43%
|Русская народная песня «Калинка-малинка»
|519
|5.97%
|Петр Чайковский. Фрагмент из балета «Спящая красавица»
|488
|5.61%
|Иоганн Штраус. Вальс На Голубом Дунае
|479
|5.51%
|Николо Паганини. Каприз №24 в современной обработке
|471
|5.42%
|Yiruma. River Flows in You
|441
|5.07%
|Вольфганг Амадей Моцарт. Турецкий Марш из симфонии № 40
|431
|4.96%
|Михаил Глинка. Увертюра из оперы Руслан и Людмила
|392
|4.51%
|Камерный оркестр «Rondo Veneziano». Композиция «Великолепие Венеции»
|355
|4.08%
|Петр Чайковский. Фрагмент из оперы «Евгений Онегин»
|320
|3.68%
|Вариации Feather Duster
|299
|3.44%
Еще 128 участников голосования внесли свои варианты по музыкальному оформлению работы фонтанного комплекса, чаще всего (27) высказывались предложения включить в плейлист народную чувашскую мелодию, узнаваемую большинством жителей республики, а также гимн Чувашской Республики.
29.04.2020
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