Жители Чебоксар выбрали музыку Вивальди для фонтана на Красной площади

29 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

На портале «Открытый город» завершилось голосование по выбору музыкального сопровождения для «сухого» фонтана на Красной площади. Горожанам было предложено высказать свое мнение и определить музыку, которая будет звучать во время работы фонтана. В голосовании на портале городских референдумов приняло участие 1494 пользователя портала «Открытый город». Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Предпочтения горожан распределились следующим образом:

Музыкальные композиции Число голосов %
Антонио Вивальди. Весна из цикла «Времена года» в современной обработке 1003 11.53%
Петр Чайковский. Вальс цветов из балета Щелкунчик 855 9.83%
Антонио Вивальди. Весна из цикла «Времена года» 711 8.18%
Сергей Рахманинов. Весенние воды 628 7.22%
Попурри. Вальсы 618 7.11%
Петр Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром 559 6.43%
Русская народная песня «Калинка-малинка» 519 5.97%
Петр Чайковский. Фрагмент из балета «Спящая красавица» 488 5.61%
Иоганн Штраус. Вальс На Голубом Дунае 479 5.51%
Николо Паганини. Каприз №24 в современной обработке 471 5.42%
Yiruma. River Flows in You 441 5.07%
Вольфганг Амадей Моцарт. Турецкий Марш из симфонии № 40 431 4.96%
Михаил Глинка. Увертюра из оперы Руслан и Людмила 392 4.51%
Камерный оркестр «Rondo Veneziano». Композиция «Великолепие Венеции» 355 4.08%
Петр Чайковский. Фрагмент из оперы «Евгений Онегин» 320 3.68%
Вариации Feather Duster 299 3.44%

Еще 128 участников голосования внесли свои варианты по музыкальному оформлению работы фонтанного комплекса, чаще всего (27) высказывались предложения включить в плейлист народную чувашскую мелодию, узнаваемую большинством жителей республики, а также гимн Чувашской Республики.

29.04.2020

www.tavanen.ru

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