Жители Чебоксарского района, Собрание депутатов и администрация Чебоксарского района скорбят по поводу кончины Михаила Игнатьева:

«Глубоко скорбим по поводу кончины уроженца д. Малые Торханы, Почетного гражданина Чебоксарского района, Главы Чувашии с 2010 по 2020 годы Михаила Игнатьева.

Михаил Васильевич внес неоценимый вклад в развитие района и республики.

Он прошел большой трудовой путь от помощника комбайнера до Главы региона.

С 1990 по 1994 г. являлся депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов, в июле 1999 года был избран главой самоуправления Чебоксарского района.

При непосредственном участии Михаила Игнатьева в Чебоксарском районе реализованы крупные социально значимые проекты.

Он был настоящим патриотом Чувашии, всем сердцем любящим родную республику. Жизнь его оборвалась рано, но он в полной мере показал всем нам яркий пример честного служения родной республике.

Михаил Васильевич всегда останется в нашей памяти как видный государственный деятель, ответственный руководитель и порядочный целеустремленный человек.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Михаила Игнатьева.

Светлая ему память».

19.06.2020

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