Конституционный суд РФ признал соответствующим Основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России Владимира Путина после того, как глава государства подписал его. Об этом говорится в заключении суда. Об этом сообщает ТАСС.

В документе также сообщается, что заключение окончательно и не подлежит обжалованию. «Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в тексте заключения.

Заключение незамедлительно направлено президенту России.

Комментарии Директор Централизованной библиотечной системы Чебоксарского района Галина Тимофеева: «Считаю очень правильным, что теперь в Конституции культура становится одной из ключевых ценностей страны, по сути названа одним из символов государства. Нам важно помнить, что мы без культуры ничто, у нас нет без ее сохранения и популяризации будущего. Причем государство возьмет на себя роль по ее защите, также особой статус приобретает культурная самобытность всех народов России. Мы должны все вместе объединиться, чтобы защитить культуру, поскольку она сплачивает всех нас, делает нас сильнее». Главный врач Чебоксарской районной больницы Михаил Алексеев: «Поправки в Конституцию, в частности, регламентируют, что органы местного самоуправления обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи, это очень значимо, особенно в условиях сельской местности, когда организация качественной медицинской помощи порой невозможна без помощи властей. К примеру, Минздрав строит ФАП, а администрация поселения и района занимается благоустройством, обустройством подъездных путей, газификацией,электрификацией, водоснабжением и водоотведением. Сейчас этот процесс налажен таким образом, а после принятия поправок у органов местного самоуправления появится больше ответственности в плане привлечения кадров на село, предоставления им служебного жилья, земельных участков, надеемся, что и содействия в нашей работе с их стороны станет больше. К примеру, будет решаться вопрос предоставления мест вне очереди для полуторагодовалых детей медицинских работников при выходе на работу из декретного отпуска». Настоятель Храма Рождества Христова в с.Хыркасы отец Николай (Мазиков): «Считаю важным упоминание Бога в Конституции РФ, поскольку для нашего общества вера во Всевышнего всегда была тем фактором, который объединяет большинство людей, живущих в нашей стране, вне зависимости от принадлежности к той или иной религии. Конституция должна содержать духовно-нравственные идеалы, и упоминание в ней божественного начала имеет огромное значение для духовного развития российского общества».

17.03.2020

www.tavanen.ru