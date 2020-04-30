Жители Чебоксарского района продолжают обсуждать новые поправки в Конституцию РФ.



Начальник отдела социальной защиты населения Чебоксарского района Елена Львова считает: «Поправки в основной закон Российской Федерации направлены на усиление социальных и экономических гарантий. В новой Конституции будут прописаны максимально конкретные обязательства государства перед гражданами страны. В частности речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. Говориться также об индексации пенсий не реже одного раза в год. Несомненно такая поддержка защитит людей старшего возраста. Так как за счет индексации не обесценятся гарантированные им выплаты».

30.04.2020

www.tavanen.ru