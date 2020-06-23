Жители Чебоксарского района продолжают комментировать новые поправки в Конституцию РФ.

Заслуженный юрист Чувашской Республики Анатолий Иванов считает: «Конституционный запрет государственным служащим и депутатам иметь счета в зарубежных банках и гражданство других государств очистит Россию от сомнительных людей рвущихся во власть. Я не могу представить Президента РФ, имеющего гражданство США или другого государства, имеющего там счета. История современной России и других государств показывает, что чиновники, депутаты имеющие счета и гражданство в других государствах не особо думают о благосостоянии народа, которому они должны служить по роду своей работы, а больше думают о своих счетах. Они становятся зависимы от иностранных государств, их руководителей, разведок… Мир материален. Основной закон страны — Конституция не должна допускать во власть лиц, имеющих гражданство в других государствах и счета в иностранных банках. Государственные служащие и депутвты должны быть зависимы только от народа РФ, и честно служить ей по роду своей деятельности».

Напомним, что 1 июля пройдет голосование по новым поправкам в Конституцию РФ.

23.06.2020

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