Жители Чебоксарского района продолжают коммментировать новые поправки в Конституцию РФ.

Заведующая сектором земельного контроля и экологии администрации района Наталья Михайлова считает: «Природа России- это наше общее достояние. Поправки в Конституцию РФ об охране окружающей среды и о защите животных- очень важные и нужные. Данные поправки позволят сохранить окружающую среду и сформировать ответственное отношение людей к животным. Только в том случае, если будем беречь природу, мы сможем передать ее чистой нашим детям».

Напомним, что Президент России Владимир Путин объявил 1 июля днем голосования по новым поправкам в Конституцию РФ.

3.06.2020

www.tavanen.ru