Жители Чебоксарского района продолжают обсуждать новые поправки в Конституцию России.







Заместитель генерального директора Фабрики художественных промыслов «Паха Тере» Маргарита Павлова считает: «В новых поправках в Конституцию особое место отводится культуре России, это означает, что государство понимает, как важно сохранить и преумножать наше культурное богатство. Мы в свою очередь делаем это в части сохранения чувашской вышивки. Нашему предприятию удалось не только сохранить её древнейшие азы, проводя выставки в разных регионах страны, но и трансформировать её под современные реалии таким образом, что наша молодежь считает почётным носить национальные костюмы, подарки вышитых изделий с национальной символикой стремятся получить многие, ведь наши салфетки, к примеру, всегда удачно впишутся в любой интерьер. К тому же рубашки с чувашской символикой, вышитые на нашей фабрике, не раз вручались именитым людям, которые восхищались умением наших мастериц. Искусство древней вышивки мы должны передавать будущим поколениям».

Полный текст поправок в Конституцию http://duma.gov.ru/news/48045/







22.05.2020

www.tavanen.ru