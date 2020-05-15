Жители Чебоксарского района продолжают обсуждать новые поправки в Конституцию России.

Председатель женсовета Большекатрасьского сельского поселения, заведующая клубом д. Сархорн Наталья Пулькова считает: «В новых поправках в Конституцию культура России ставится в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства – таким же, как флаг, гимн или столица. Это нужно было сделать давно, ведь культура -это опроса села. Благодаря самобытным коллективам, народным театрам развивается наша сельская культура. Она многогранна и богата талантами.

Государство в новой Конституции становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России.

Считаю, что будущее России возможно только в опоре на нашу культуру. Древнейшая богатейшая культура России и её народов – важнейший ресурс страны, наша чувашская культура -особенно. Она нуждается в защите и охране, это долг государства перед прошлым и будущим».

Полный текст поправок в Конституцию http://duma.gov.ru/news/48045/

15.05.2020

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