Жители Чебоксарского района продолжают обсуждать новые поправки в Конституцию РФ.

Режиссер Абашевского народного театра Ольга Ерилеева считает: «В поправках к Конституции говорится о том, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа, культура поддерживается и охраняется государством. Считаю, что такая поправка очень нужна. Ведь культура — это наше главное достояние, которая досталась нам от предков, и мы должны ее передавать подрастающему поколению. У нас богатейшая история, и через культуру, мы сохраняем и укрепляем свое национальное единство. Если говорить о развитии учреждений культуры сегодня в нашей республике – это хороший показатель для многих регионов страны».

6.05.2020

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