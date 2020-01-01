Долгожительница года

24 января жительнице д. Мамги Ишлейского сельского поселения Зое Даниловне Морозовой исполнился 101 год. Несмотря на солидный возраст, она помогает сыну чистить снег, убирать по дому. Пару лет назад бабушка еще косила траву и даже залезла на крышу, чтобы убрать снег. Супруг женщины умер в 1972 году. он был под стать ей: несмотря на то, что из-за паралича у него работала только одна рука, он трудился на хлебозаводе.

«Сегодня утром встала, подметала снег, все время старается помочь. Когда мы были детьми, она нас в пять утра будила, чтобы мы успели сделать все дела, кормили скотину, воду таскали, косили. В свое время она работала в совхозе, пекарне, кирпичном заводе, санатории», — рассказал сын Николай. У женщины, дожившей до 100 лет, боевой характер: еще в молодости, когда работала на тракторе, она встречалась с волками с глазу на глаз. Сыну, который 43 года проработал водителем, помогала советами, как правильно управлять трактором, как его ремонтировать. Зоя Даниловна воспитала 4 детей, 8 внуков, 7 правнуков. Сейчас она живет с младшим сыном Михаилом, на выходных часто приезжают к ней внуки и правнуки.

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Ветеран года

Ветеран боевых действий в Афганистане Василий Егоров создал в своем доме в с.Янгильдино Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района Чувашии уникальный армейский музейный уголок, в котором собраны экспонаты, ассоциирующиеся с Воздушно-десантными войсками, службой в армии. Здесь можно увидеть знамена различных войск, военную форму, армейские флаги, сувениры. Сегодня музей посетил глава Чебоксарского района Николай Хорасев. Он тоже передал ряд экспонатов для музея. Ветераны боевых действий в Афганистане, сослуживцы Василия Егорова с 2011 года проводят регулярные встречи, в ходе которых обменяются подарками. Ежегодно собирается не менее 60 человек. Некоторые из них изготавливают подарки самостоятельно: пишут картины, занимаются резьбой по дереву. Картины из дерева создал близкий друг Василия Егорова, учитель технологии столичной школы №54, призёр фестиваля скульпторов по дереву в г. Зотрум (Германия) Артем Смирнов. Также в музейном уголке много картин, вышитых еще одним сослуживцем Егорова Юрием Григорьевым. Но есть и работы, созданные членами семьи Егоровых: к примеру, картина с алмазной вышивкой внучки ветерана. Его дочери написали картину на военную тематику Два года назад к Василию Егорову приезжали сослуживцы из разных регионов России. Они подарили флаг и автомат Калашникова 345-го полка.

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Герой года

В марте в д.Курмыши Кшаушского сельского поселения пожар по вине злоупотребляющих спиртными напитками мог бы закончиться трагедией, если бы не героизм 49-летнего соседа.

Примерно в 19 часов в квартире Петровых раздался звонок в дверь. Нежданным гостям открыли Игорь Михайлович и его 80-летняя мама. На пороге стояли двое несовершеннолетних и кричали: «Пожар, пожар!». «Я помнил, что в соседней квартире за неуплату отключен газ, свет, запах был очень резкий, все в дыму, как будто горела резина. Поскольку света нет, я попытался зайти, но там все было в дыму, на кухню забежал, там пламя шло из-под газа. Я побежал за водой, я стал кричать племянникам, чтобы помогали, но они были в каком-то неадекватном состоянии, может, надышались дыма. Я быстро побежал домой за водой, попытался открыть духовой шкаф, чтобы туда залить воду, обжегся. Спрашиваю племянников, где их дядя, они мне показывают под ноги, а я думаю обо что же я спотыкаюсь! Мы с племянником вытащили его в коридор, а он не дышит. Окно открыли в конце коридора, положили его на подоконник. Я его по щекам бил — толку нет. Поскольку я проработал в охране 8 лет, то умел делать искусственное дыхание, после него у мужчины один вздох только вышел, и опять ничего. Я же позвонил до этого в экстренные службы, они мне звонят, спрашивают, что с пострадавшим. Мое состояние не передать словами: человек умер, меня всего трясло. Они мне по телефону говорят делать искусственное дыхание, я бросил трубку… Второй раз пострадавший Сергей тоже сделал вдох и опять заглох. И только на третий раз после 30 нажатий на грудь он задышал, потихоньку он пришел в себя. Потом уже приехали пожарные, полицейские. Я не успел оглянуться, как пострадавший Сергей стал ругаться с прибежавшими соседями, которые жаловались, что их залили», — рассказал Игорь Михайлович.

Герой от помощи врачей отказался, хотя выпил выданные ими таблетки, но когда пришел домой резко почувствовал себя плохо, сразу воспользовался ингалятором, поскольку страдает бронхиальной астмой. Всю ночь он и его мама не могли заснуть…

27 декабря Игорь Петров награжден медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

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Оптимист года

Жительница д.Ямбарусово Татьяна Андреевна Громова 1926 года рождения, несмотря на возраст, проживает одна в своем доме без удобств. За свою долгую жизнь она родила четверых детей, но всех похоронила. Ей справляться с домашними делами помогает сосед и работники местного ФАПа. Татьяна Андреевна старается топить печь каждый день, ведь газа в доме нет, а этой зимой она уже попадала в больницу из-за того, что сильно замерзла в одну из ночей. Хорошо, что тогда на помощь пришли добрые соседи. Печка отапливает лишь часть дома, вторая часть, где зал и спальня закрыты дверью и покрывалом. В той, неотапливаемой части дома, стоят на самом видном месте фотографии ее детей — двух сыновей и дочек, все они похоронены в этой же деревне. На жизнь бабушка не жалуется, сама готовит себе, то картошку, то мясо. Про пенсию говорит : «На все хватает, никакая помощь не нужна». Несмотря на возраст, еще сажает в огороде картошку и выращивает разные овощи. Баня у бабушки уже старая, привести себя в порядок и помыться зовут соседи. Татьяна Андреевна пыталась жить в поселке Кугеси, где ей, как вдове инвалида войны, дали квартиру, но ее всегда тянуло в родной дом, где свежий воздух, где из окна спальни открывается красивейший вид на лес, здесь же, над кроватью по старинке сушится лук. И как только солнышко стало выглядывать почаще, она вновь вернулась в деревню, которая ей стала родной после выхода замуж за учителя Икковской школы Георгия Ивановича.

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Мастер года

Мастер деревянных скульптур, житель села Ишлеи Вячеслав Андреев (псевдоним — Эткер) создал парк деревянного зодчества в личном хозяйстве Юрия Туринге в д. Большой Сундырь Моргаушского района. На его создание ушло три года. Все скульптуры, кроме беседки (она из сосны), выполнены из дуба. В основе композиции — столб Юпа, по четырем сторонам — Чул Юпа, Кĕмĕл Юпа, Пăхăр Юпа, Ылтăн Юпа. Также в парке есть скамья примирения с фигурами бабушки и дедушки, беседка и фигура Вырак (герой-булгар, объединивший чувашские племена). Все скульптуры Вячеслав Анатольевич создал от и до — от эскиза до полной готовности. В среднем на создание одной скульптуры уходит до 1,5 месяцев. Также планируется изготовить стенд с информацией о парке и трон для беседки.

Ранее Вячеслав Эткер изготовил для музея «Бичурин и современность» в п. Кугеси скамью любви и верности, качели, макет колодца в чувашском дворе культурного учреждения, кроме того в одном из залов установлен необычный книжный шкаф, сделанный скульптором. Эткер — участник выставок в Чебоксарах, Москве, Париже, он становился победителем II-го Открытого международного фестиваля резьбы бензопилой «Народные сказки и легенды в парковой скульптуре». 1 ноября 2011 года в рамках Сетевого Марафона культурных событий в Чебоксарском районе на глазах учеников Кугесьской школы №1 из обычного куска дерева он изготовил сказочного персонажа — «Золотую рыбку», тем самым в очередной раз показав мастер-класс высочайшего уровня. В 2018 году Вячеслав Эткер изготовил из дерева сову, сидуящую на книгах, для Шобашкаркасинской библиотеки. Добавим, что ранее Вячеслав Эткер в 2016 году создал огромный этнопарк в с. Аликово и детский парк в Красноармейском. В детском парке есть избушка Бабы-Яги, ворота Юмах, персонажи мультфильмов.

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Рукодельница года

Мастерица из д. Синъял-Чурачики Ишлейского сельского поселения (Чебоксарский район Чувашии) Людмила Шамбина за две зимы вышила родословную своего мужа используя чувашские швы шулам и чармалла. Сведения предоставил свекор, всего набралось 148 имен восьми поколений. Чтобы правильно все разместить, Людмила Кирилловна сначала нарисовала схему родословной в виде дерева, на которой расположены птицы с именами, женские вышиты красным, мужские — синим. Название родословной — на чувашском языке. Историю же своего рода она формировала с сестрой Антониной, директором Чурачикской школы. Сестры нашли сведения о 248 членах своего рода. Пока эта работа готова на 70%.

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Умелец года

Житель д. Чиганары Николай Фомиряков известен уже не только в Чувашии, но и за ее пределами благодаря своему неустанному труду по изготовлению, сохранению и популяризации старинных чувашских музыкальных инструментов. В библиотеках и музеях он находит эскизы, инструкции для их изготовления и сейчас уже имеет в своей коллекции более 20 видов старинных музыкальных инструментов, на которых играли наши предки. Утро Николая Андреевича начинается с изготовления очередной дудочки. Для этого на кухонном подоконнике есть все необходимые материалы и инструменты. Дырочки на дудочках он вырезает с помощью раскаленных стаместок или отверток.

Для изготовления инструментов чаще всего использует камыш, липу и даже высохший борщевик.

Николай Фомиряков — частый гость в школах, этнокомплексах, где он рассказывает и показывает, как нужно делать музыкальные инструменты. «Нынешние дети очень рассеяны, просишь их, к примеру, сделать вырез на трубочке или сыграть определенный ритм, они зачастую, к сожалению, даже не могут его повторить. То есть у детей моторика плохо развита», — сетует мастер. У Фомирякова есть свой чемоданчик, с которым он всегда готов выехать на мастер-классы, а музыкальные инструменты сложены в специальные чехлы и ждут своего часа для выхода в свет прямо у входа в его дом.

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Труженики года

В д. Хозандайкино Синьял-Покровского сельского поселения супруги Дмитрий и Алина Платоновы на участке площадью 1,3 га выращивают клубнику итальянского сорта «Мурано». Свое дело они начали весной этого года, создав КФХ. Теперь к ним поступают заказы из кондитерских, ресторанов, рынки. В связи с ростом спроса супруги планируют в следующем году расширить площади для посадки, построить теплицу. Прежде чем начать выращивать клубнику, они много читали книг, научных работ о способах выращивания клубники в наших непростых климатических условиях. Ряд владельцев сельхозпредприятий выделили бесплатно Платоновым солому для утепления саженцев, которые они, кстати, выращивают сами. С одного куста они собирают до 2,5 кг ягод.

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Педагог года

Учитель чувашского языка Янгильдинской школы Анжела Юрьевна Московцева разработала методику изучения чувашского фольклора в стиле рэп. 3 октября в Янышской школе она показала мастер-класс для учителей чувашского языка на республиканском уровне, а 2 ноября ее ученики выступили в Национальной библиотеке на ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». В центре «Чувашская книга» состоялся занимательный мастер-класс «Актёрское мастерство и сценическая речь». Профессиональный ведущий, начинающий актёр Владислав Московцев поделился своим практическим опытом, рассказал как вести мероприятия, уверенно держаться на сцене, правильно говорить, выступать перед аудиторией. Ученики 6-го класса Янгильдинской средней общеобразовательной школы Чебоксарского района прочитали стихотворение и басню чувашских авторов в стиле рэп (Стихван Шавлы «Вĕçкĕн Ваççа» (шÿтлĕ сăвă), Александр Галкин «Икĕ сăнлă пурнăç» (юптару).

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Кулибин года

В д. Таушкасы Акулевского сельского поселения все хорошо знают Михаила Яичникова. Иначе, как мастер на все руки его не назовешь: он занимается и сваркой, и в электрике все понимает. Но главное его увлечение — сборка тракторов. Начав заниматься эти пять лет назад, будучи без специального профильного образования Михаил уже смог собрать пять тракторов и теперь собирает детали для гусеничного вездехода. Пока же он не может нарадоваться на новый трактор с двигателем в 15 л.с., который собирал последний полгода и который ему обошелся в 40 тысяч рублей. Большинство деталей — от старых «Жигулей». Детали для него он собирал в том числе и с помощью специальных групп в интернете, где делятся идеями Кулибины, как он. В сети Михаил создал также свою страничку, канал на Youtube, где выкладывает готовые изделия. Расход топлива у нового трактора, как у мотоблока (на 10 км тратится 2 литра). С помощью нового трактора можно чистить снег, перевозить тяжелые предметы. скоро Михаил будет использовать его и для вспашки земли.

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1.01.2020

www.tavanen.ru