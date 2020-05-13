Жители Чебоксарского района комментируют меры поддержки, озвученные Президентом РФ Владимиром Путиным в обращении 11 мая 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.

Директор Центра занятости населения Чебоксарского района Минтруда Чувашии Олег Александров:

«Президент России Владимир Путин ввел новую меру поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса — льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий, пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Это очень нужная мера в нынешних реалиях, когда люди порой остаются без средств к существованию. При этом следует проследить, чтобы предприятия направляли полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат, чтобы не было никакого нецелевого использования средств, деньги нужны рядовым гражданам. Но выплаты должны быть не ниже МРОТ.

Добавлю, что Центр занятости населения Чебоксарского района Минтруда Чувашии в январе-апреле 2020 года было выплачено пособий на сумму 6569,67 тыс.руб. Получателями пособия по безработице стал 631 гражданина, из них 348 безработных получили пособие по безработице в минимальном размере (1500 рублей), 253 — в максимальном размере (12130 рублей). Среднемесячный размер начисленного пособия составил 8263,11 рублей».

Председатель Молодёжного правительства Чебоксарского района, председатель Совета молодых педагогов Чебоксарского района Алена Ильина:

«Тема поддержки семей всегда была первостепенной для президента страны В. В. Путина. Он всегда уделяет ей особое внимание в национальных проектах, в послании Федеральному Собранию, расширяя возможности и суммы материнского капитала, вводя новые выплаты на первенцев.

Государственные меры поддержки окажутся весьма необходимыми в этот непростой период для всех, особенно для семей с детьми. Рада, что для получении денег не надо будет собирать множество документов. Хотелось бы, электронный способ подачи заявления оставить и после завершения самоизоляции».

Справочно Главное из обращения Владимира Путина: Семьи, где родители потеряли работу, будут получать по 3 000 рублей на несовершеннолетних детей. Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 000 рублей на 1 ребенка уже в июне сразу за полгода. В два раза будет увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Выплаты по 5000 на ребенка в месяц смогут получать все семьи с детьми до 3 лет. С 1 июня единовременно будут выплачивать по 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет. Подать заявку можно дистанционно с завтрашнего дня. С 1 июня предложено запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, то весь кредит и проценты по новой программе спишут. Если сохранят 80% — спишут половину. Налоги за второй квартал для пострадавших предприятий будут полностью списаны. Самозанятым вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году. Всем самозанятым предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТа. Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля. До 15 мая все медицинские работники должны получить апрельские выплаты.

13.05.2020

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