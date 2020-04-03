Жители Чебоксарского района комментируют новые поправки в Конституцию РФ.

Председатель профкома ООО «ИЗВА», депутат Чебоксарского районного собрания депутатов Сергей Романов: «Главное, что у нас есть – это наше здоровье, чистая природа. Поэтому в теме, где говорится про защиту природы, полностью поддерживаю изменения в 114-ой статье.

Правительство Российской Федерации осуществляет полномочия по созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения, хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохраняет биологическое многообразие, создает условия для развития системы экологического образования культуры. Для нас, как для промышленного предприятия, этот вопрос очень важен. На заводе есть гальванический участок, сварочный, порошковое вредное производство. Завод каждый год выделяет на индивидуальные средства защиты порядка 1 млн. Вредные вещества фильтруются, закупаются специальные средства, все нейтрализуем после гальванического производства, после все эти швамы не выбрасываем, а раздаем специальным организациям. Платим им за то, что они забрали их».

Заведующая Ердовским клубом Вера Блинова:

«Мне важно, что в новых поправках в Конституцию прописывается обязанность государства не только по защите детей, но и по их воспитанию. Государство таким образом подстраховывает семью. Ведь очень много времени дети проводят вне семьи: в детских садиках, школах, в кружках и секциях. Воспитательная функция должна вернуться туда в новом качестве, более расширенно.

Очень правильно прописана в новых поправках задача государства создавать условия для семей: и для достойного воспитания детей, и для того, чтобы потом эти дети могли позаботиться о своих родителях, о старшем поколении.

Все эти новшества в Конституцию помогут повысить престиж института семьи, выведут его на качественно новый уровень, когда люди будут стремится создать крепкую семью со своими традициями и обычаями, передаваемыми из поколения в поколение».

Полный текст поправок к Конституции по ссылке

http://duma.gov.ru/news/48045/

3.04.2020

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