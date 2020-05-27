Сегодня врио главы Чувашии Олег Николаев в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципалитетов по обращениям в социальных сетях. Одно из них — по поводу улицы Зеленая в п. Кугеси. Жители жаловались на то, что на их улице планировалась укладка асфальта от дома №47 до дома №1а. Но в итоге территория вблизи дома №1а оказалась без асфальта. В этом доме проживает многодетная семья, мама детей посетовала, что возле дома будет скапливаться вода. Обращение было опубликовано в инстаграме Олега Николаева.

Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев разъяснил ситуацию, сказав, что асфальтирование проводится по программе инициативного бюджетирования. Он пообещал, что будут проведены работы по водоотведению вблизи данного дома.

Олег Николаев заметил, что работы могут быть проведены за счет экономии бюджетных средств, необходимо взять ситуацию под личный контроль, составить смету. Он высказал замечания к работе местной администрации.

27.05.2020

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