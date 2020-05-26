Жители с. Икково предоставили в военкомат уникальные сведения об участниках войны

26 мая, 2020 - 75 лет Победы в ВОВ, Новости, Памяти героев - нет комментариев

Продолжается сбор данных в военкомате Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашии п. Кугеси для мемориала «Дорога памяти» в Московской области. Всего собрано 1707 фото и сведений об участниках Великой Отечественной войны. 

Как рассказал военный комиссар Александр Кочуров,  120 фото поступило из с. Икково, среди них есть уникальные с годами жизни, но с отсутствием  сведений о том, когда призывался солдат, где воевал.  Причём данных нет ни в архивах военкомата, ни на федеральных сайтах. Огромную помощь по их сбору оказала заведующая Икковской библиотекой Антонина Михайлова.

«Обращаемся к жителям, возможным родственникам умерших ветеранов: если есть какая- либо информация о них, то просьба представить в военный комиссариат. Также ведем сбор фронтовых писем», — сказал Александр Алексеевич. 

Сведения об участниках войны нужно отправлять на электронный адрес  svetochka190682@bk.ru.

Уроженцы с. Икково - участники войны


26.05.2020

www.tavanen.ru 

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