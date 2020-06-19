18 июня дистанционный прием граждан по телефону провела Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова.

С просьбой оказать содействие в строительстве дороги по улице Колхозная поселка Кугеси обратился пенсионер Петр Терентьев.

Этот вопрос уже поднимался сельчанами ранее во время приема граждан Председателем Госсовета Чувашии.

Напомним, инициативная группа жителей пос. Кугеси просит построить дорогу с твердым покрытием протяженностью 426 м, а также обустроить тротуары.

На строительство дороги разработана проектно-сметная документация, имеются положительные заключения государственной экспертизы, проект планировки и межевания территории. Сметная стоимость объекта составляет порядка 5 млн рублей.

Все документы для включения в план финансирования на строительство этой дороги администрация Чебоксарского района направила в Минтранс республики и в Чувашупрдор весной 2019 года. Вместе с тем известно, что Кугесьскому сельскому поселению в 2019 году из Дорожного фонда Чувашской Республики на осуществление дорожной деятельности выделено более 4,8 млн рублей, в том числе более 1,3 млн рублей, а в 2020 году более 1,4 млн рублей – средства республиканского бюджета. Эти средства также можно направить на строительство дороги.

В декабре 2019 года Альбина Егорова направила обращение в администрацию Кугесьского сельского поселения и в администрацию Чебоксарского района с просьбой в приоритетном порядке рассмотреть вопрос строительства дорожного объекта.

«2020 год выдался очень непростым, пандемия коронавируса внесла коррективы во многие процессы в экономике и в общественной жизни. Знаю, заместитель министра транспорта республики Евгений Павлов помнит о необходимости строительства этой дороги. Думаю, можно рассчитывать, что в 2021 году дорогу построят», – заверила Альбина Егорова.

19.06.2020

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