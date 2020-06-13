24 июня 2020 года Чувашская Республика отметит 100-летний юбилей. Из-за пандемии коронавируса основные события, приуроченные к этому дню, пройдут в формате онлайн-трансляций и марафонов.

Так, 24 июня состоится масштабный «Марафон поздравлений». Весь день в эфире Национального телевидения Чувашии, телеканала ЮТВ и в социальных сетях будут транслироваться видеопоздравления и любимые песни в исполнении жителей Чувашии и наших земляков со всех уголков мира.

Предлагаем всем вместе поздравить республику со 100-летием!

Для участия в марафоне нужно записать видеопоздравление, песню-подарок в вашем исполнении хронометражем до 3 минут и разместить видео на странице в социальных сетях с хештегом #100летЧувашии.

Отметим, что старт «Марафону поздравлений» уже дали Герой России, уроженец Чувашии генерал-лейтенант Николай Гаврилов и Герой России, сержант запаса Евгений Борисов.

Присоединяйтесь к поздравлениям любимой республике!

Напоминаем, что массовые праздничные мероприятия 100-летия Чувашской автономии планируется перенести на август.